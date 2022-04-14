Magic Money Computers (MMC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Magic Money Computers (MMC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Magic Money Computers (MMC) Informatie The Magic Money Computers create trillions of dollars out of nothing. When they print, we print. ctrl+alt+print The memecoin born on Solana via Pump.fun! Powered by memes, madness, and ctrl+alt+print, $MMC is your ticket to ride the infinite money glitch. Join the revolution where digital chaos meets monetary magic. This isn't just a coin—it's a cosmic keyboard shortcut to wealth. ctrl+alt+print Officiële website: https://magicmoneycomputers.io

Magic Money Computers (MMC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Magic Money Computers (MMC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 39.34K $ 39.34K $ 39.34K Totale voorraad: $ 998.84M $ 998.84M $ 998.84M Circulerende voorraad: $ 998.84M $ 998.84M $ 998.84M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 39.34K $ 39.34K $ 39.34K Hoogste ooit: $ 0.00145573 $ 0.00145573 $ 0.00145573 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Magic Money Computers (MMC) prijs

Magic Money Computers (MMC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Magic Money Computers (MMC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MMC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MMC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MMC begrijpt, kun je de live prijs van MMC token verkennen!

Prijsvoorspelling van MMC Wil je weten waar je MMC naartoe gaat? Onze MMC prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MMC token!

