MVRS is a community-driven token built on the Solana blockchain, designed to represent resilience, unity, and a shared vision for the future. Initially launched on Pump.fun, the project faced challenges due to the actions of its original developer, who dumped their holdings. The community stepped in to reclaim and rebuild the token, creating a narrative of collective strength and leadership. With a total supply of 1 billion tokens and 100% of the circulating supply distributed, MVRS emphasizes transparency and trust. Its liquidity is secured, with a significant portion burned to maintain value stability. The project also seeks to establish a cultural movement inspired by themes of progress, resilience, and pride. MVRS operates on the Solana blockchain, leveraging its fast and low-cost transaction capabilities to provide users with a seamless experience. The token aims to foster a community of individuals who believe in strength, innovation, and the potential of decentralized technologies to drive meaningful change. Officiële website: https://mvrs.wtf

Magaverse (MVRS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Magaverse (MVRS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 94.57K $ 94.57K $ 94.57K Totale voorraad: $ 999.65M $ 999.65M $ 999.65M Circulerende voorraad: $ 999.65M $ 999.65M $ 999.65M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 94.57K $ 94.57K $ 94.57K Hoogste ooit: $ 0.082133 $ 0.082133 $ 0.082133 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Magaverse (MVRS) prijs

Magaverse (MVRS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Magaverse (MVRS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MVRS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MVRS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MVRS begrijpt, kun je de live prijs van MVRS token verkennen!

