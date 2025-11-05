Magallaneer (MAGAL) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00024375 $ 0.00024375 $ 0.00024375 24u laag $ 0.00028813 $ 0.00028813 $ 0.00028813 24u hoog 24u laag $ 0.00024375$ 0.00024375 $ 0.00024375 24u hoog $ 0.00028813$ 0.00028813 $ 0.00028813 Hoogste prijs ooit $ 0.00114614$ 0.00114614 $ 0.00114614 Laagste prijs $ 0.00003144$ 0.00003144 $ 0.00003144 Prijswijziging (1u) +1.23% Prijswijziging (1D) -10.59% Prijswijziging (7D) -29.83% Prijswijziging (7D) -29.83%

Magallaneer (MAGAL) real-time prijs is $0.00025005. De afgelopen 24 uur werd er MAGAL verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00024375 en een hoogtepunt van $ 0.00028813, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MAGAL hoogste prijs aller tijden is $ 0.00114614, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00003144 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MAGAL met +1.23% veranderd in het afgelopen uur, -10.59% in de afgelopen 24 uur en -29.83% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Magallaneer (MAGAL) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 249.98K$ 249.98K $ 249.98K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 249.98K$ 249.98K $ 249.98K Circulerende voorraad 999.74M 999.74M 999.74M Totale voorraad 999,738,989.608949 999,738,989.608949 999,738,989.608949

De huidige marktkapitalisatie van Magallaneer is $ 249.98K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MAGAL is 999.74M, met een totale voorraad van 999738989.608949. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 249.98K.