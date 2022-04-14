MAGA PEPE (MAGAPEPE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in MAGA PEPE (MAGAPEPE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

MAGA PEPE (MAGAPEPE) Informatie 🌐 Welcome to MAGAPEPE - The Ultimate Meme Coin Revolution! 🐸🚀 MAGA PEPE ($MAGAPEPE) merges the MAGA movement with Pepe the Frog, creating a community-driven meme coin that entertains and provides real value. 🌟 Community-Driven and Decentralized: Power lies with the community through a transparent governance model, ensuring fairness and inclusivity. 📈 Innovative Tokenomics: Our deflationary model reduces supply over time, rewarding holders with regular airdrops and staking opportunities. 🎉 Engaging and Fun: Regular meme contests, NFT drops, and social media campaigns keep the community lively and entertained. 🌍 Global Reach: We aim to create a global community, partnering with influencers and meme creators to spread MAGAPEPE culture worldwide. 💡 Vision for the Future: Expanding our ecosystem with MAGAPEPE NFTs, a marketplace, and DeFi products, providing additional utility and value. 🎯 Join the Revolution: Be part of the most exciting meme coin project. Hold $MAGAPEPE and participate in our events as we take MAGAPEPE to the moon and beyond! 🌕🐸🚀 Officiële website: https://magapepe.vip

MAGA PEPE (MAGAPEPE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor MAGA PEPE (MAGAPEPE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 88.98K $ 88.98K $ 88.98K Totale voorraad: $ 42,069.00T $ 42,069.00T $ 42,069.00T Circulerende voorraad: $ 42,069.00T $ 42,069.00T $ 42,069.00T FDV (volledig verwaterde waardering): $ 88.98K $ 88.98K $ 88.98K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over MAGA PEPE (MAGAPEPE) prijs

MAGA PEPE (MAGAPEPE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van MAGA PEPE (MAGAPEPE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MAGAPEPE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MAGAPEPE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MAGAPEPE begrijpt, kun je de live prijs van MAGAPEPE token verkennen!

Prijsvoorspelling van MAGAPEPE Wil je weten waar je MAGAPEPE naartoe gaat? Onze MAGAPEPE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MAGAPEPE token!

