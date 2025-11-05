MAGA Hat (MAGA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +0.12% Prijswijziging (1D) -5.20% Prijswijziging (7D) -19.19% Prijswijziging (7D) -19.19%

MAGA Hat (MAGA) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er MAGA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MAGA hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MAGA met +0.12% veranderd in het afgelopen uur, -5.20% in de afgelopen 24 uur en -19.19% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

MAGA Hat (MAGA) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 1.55M$ 1.55M $ 1.55M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 1.56M$ 1.56M $ 1.56M Circulerende voorraad 410.29B 410.29B 410.29B Totale voorraad 413,340,042,866.44934 413,340,042,866.44934 413,340,042,866.44934

De huidige marktkapitalisatie van MAGA Hat is $ 1.55M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MAGA is 410.29B, met een totale voorraad van 413340042866.44934. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.56M.