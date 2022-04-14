MAGA DOGE (MAGADOGE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in MAGA DOGE (MAGADOGE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

MAGA DOGE (MAGADOGE) Informatie At MAGA DOGE, we're all about making America—and your crypto portfolio—great again! Inspired by the fun-loving spirit of DOGE and the iconic slogan that rallied a nation, MAGA DOGE brings a fresh twist to the meme coin universe. Our mission? To combine humor, community, and serious gains in a way that no other coin can. Why MAGA DOGE? Community-Driven: Just like DOGE, MAGA DOGE thrives on community. We believe in the power of people coming together, sharing laughs, and building something amazing. Join our vibrant community and be a part of the movement! Fun and Engaging: MAGA DOGE isn't just a coin; it's an experience. We've got memes, games, and events that keep our community engaged and entertained. After all, what's crypto without a little fun? Real Potential: While we're all about the laughs, we're serious about growth. Our roadmap includes strategic partnerships, innovative projects, and robust marketing efforts designed to maximize value for our holders. Patriotic Spirit: MAGA DOGE celebrates the spirit of making things better, stronger, and more fun. Whether you're a crypto newbie or a seasoned investor, MAGA DOGE offers something for everyone. Join us as we embark on this exciting journey. With MAGA DOGE, you're not just investing in a coin; you're investing in a community, a movement, and a lot of fun. Get ready to make your crypto portfolio great again with MAGA DOGE! Officiële website: https://magadoge.fun/

MAGA DOGE (MAGADOGE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor MAGA DOGE (MAGADOGE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 50.95K $ 50.95K $ 50.95K Totale voorraad: $ 42,068.94T $ 42,068.94T $ 42,068.94T Circulerende voorraad: $ 42,068.94T $ 42,068.94T $ 42,068.94T FDV (volledig verwaterde waardering): $ 50.95K $ 50.95K $ 50.95K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over MAGA DOGE (MAGADOGE) prijs

MAGA DOGE (MAGADOGE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van MAGA DOGE (MAGADOGE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MAGADOGE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MAGADOGE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MAGADOGE begrijpt, kun je de live prijs van MAGADOGE token verkennen!

Prijsvoorspelling van MAGADOGE Wil je weten waar je MAGADOGE naartoe gaat? Onze MAGADOGE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MAGADOGE token!

