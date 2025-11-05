MAGA Coin BSC (MAGA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.02304683$ 0.02304683 $ 0.02304683 Laagste prijs $ 0.00004689$ 0.00004689 $ 0.00004689 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) -3.51% Prijswijziging (7D) -3.51%

MAGA Coin BSC (MAGA) real-time prijs is $0.0001546. De afgelopen 24 uur werd er MAGA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MAGA hoogste prijs aller tijden is $ 0.02304683, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00004689 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MAGA met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en -3.51% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

MAGA Coin BSC (MAGA) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 31.33K$ 31.33K $ 31.33K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 31.33K$ 31.33K $ 31.33K Circulerende voorraad 202.68M 202.68M 202.68M Totale voorraad 202,680,774.58663014 202,680,774.58663014 202,680,774.58663014

De huidige marktkapitalisatie van MAGA Coin BSC is $ 31.33K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MAGA is 202.68M, met een totale voorraad van 202680774.58663014. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 31.33K.