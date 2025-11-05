BeursDEX+
De live MAFIA AI by Virtuals prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime MAFIA naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de MAFIA prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over MAFIA

MAFIA Prijsinformatie

Wat is MAFIA

MAFIA officiële website

MAFIA tokenomie

MAFIA Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

MAFIA AI by Virtuals logo

MAFIA AI by Virtuals Prijs (MAFIA)

Niet genoteerd

1 MAFIA naar USD live prijs:

$0.00011654
$0.00011654$0.00011654
-3.00%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:14:25 (UTC+8)

MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+2.68%

-3.05%

-19.67%

-19.67%

MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er MAFIA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MAFIA hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MAFIA met +2.68% veranderd in het afgelopen uur, -3.05% in de afgelopen 24 uur en -19.67% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) Marktinformatie

$ 58.03K
$ 58.03K$ 58.03K

--
----

$ 116.07K
$ 116.07K$ 116.07K

500.00M
500.00M 500.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van MAFIA AI by Virtuals is $ 58.03K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MAFIA is 500.00M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 116.07K.

MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van MAFIA AI by Virtuals naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van MAFIA AI by Virtuals naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van MAFIA AI by Virtuals naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van MAFIA AI by Virtuals naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-3.05%
30 dagen$ 0-9.13%
60 dagen$ 0-28.54%
90 dagen$ 0--

Wat is MAFIA AI by Virtuals (MAFIA)?

The crypto early-warning system that turns signals into automated trades. MAFIA AI is a crypto signals and automation platform set in the dystopian world of Cryptopolis. Users create triggers from real-time market intel—executing trades, rebalances, and alerts automatically. Wrapped in a mafia-themed gamified experience, agents rise through ranks by mastering signals and strategy. Join the Syndicate of Shadows and reclaim your edge against the machines.

The Underboss Protocol A decentralized AI-powered DeFi protocol where artificial intelligence meets financial sovereignty. Trust no one, control everything.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) hulpbron

Officiële website

MAFIA AI by Virtuals Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor MAFIA AI by Virtuals te bekijken.

Bekijk nu de MAFIA AI by Virtuals prijsvoorspelling !

MAFIA naar lokale valuta's

MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van MAFIA token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over MAFIA AI by Virtuals (MAFIA)

Hoeveel is MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) vandaag waard?
De live MAFIA prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige MAFIA naar USD prijs?
De huidige prijs van MAFIA naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van MAFIA AI by Virtuals?
De marktkapitalisatie van MAFIA is $ 58.03K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van MAFIA?
De circulerende voorraad van MAFIA is 500.00M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van MAFIA?
MAFIA bereikte een ATH-prijs van 0 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van MAFIA?
MAFIA zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van MAFIA?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van MAFIA is -- USD.
Zal MAFIA dit jaar hoger gaan?
MAFIA kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de MAFIA prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:14:25 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

