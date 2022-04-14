Made In USA (MADE) Tokenomie
Made In USA (MADE) Informatie
The "Made in USA" movement represents a cultural shift dedicated to supporting American businesses.
Each $MADE transaction includes a 1% tariff, which is used to fund U.S. businesses that embrace "Made in USA" values. With 350 million tokens in circulation, our goal is to place one token in the hands of every American. Together, we can drive economic growth and prosperity for everyday Americans..
Made In USA (MADE) Tokenomieen prijsanalyse
Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Made In USA (MADE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.
Made In USA (MADE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases
Inzicht in de tokenomie van Made In USA (MADE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.
Kerncijfers en hoe ze worden berekend:
Totale voorraad:
Het maximum aantal MADE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.
Circulerende voorraad:
Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.
Maximale voorraad:
De harde limiet op hoeveel MADE tokens er in totaal kunnen bestaan.
FDV (volledig verwaterde waardering):
Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.
Inflatiepercentage:
Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.
Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?
Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.
Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.
Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.
Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.
Nu je de tokenomie van MADE begrijpt, kun je de live prijs van MADE token verkennen!
