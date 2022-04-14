Made In USA (MADE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Made In USA (MADE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Made In USA (MADE) Informatie The "Made in USA" movement represents a cultural shift dedicated to supporting American businesses. Each $MADE transaction includes a 1% tariff, which is used to fund U.S. businesses that embrace "Made in USA" values. With 350 million tokens in circulation, our goal is to place one token in the hands of every American. Together, we can drive economic growth and prosperity for everyday Americans.. The "Made in USA" movement represents a cultural shift dedicated to supporting American businesses. Each $MADE transaction includes a 1% tariff, which is used to fund U.S. businesses that embrace "Made in USA" values. With 350 million tokens in circulation, our goal is to place one token in the hands of every American. Together, we can drive economic growth and prosperity for everyday Americans.. Officiële website: https://madeinusa.inc/ Koop nu MADE!

Made In USA (MADE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Made In USA (MADE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 447.19K $ 447.19K $ 447.19K Totale voorraad: $ 349.99M $ 349.99M $ 349.99M Circulerende voorraad: $ 349.99M $ 349.99M $ 349.99M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 447.19K $ 447.19K $ 447.19K Hoogste ooit: $ 0.00130409 $ 0.00130409 $ 0.00130409 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.0012777 $ 0.0012777 $ 0.0012777 Meer informatie over Made In USA (MADE) prijs

Made In USA (MADE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Made In USA (MADE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MADE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MADE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MADE begrijpt, kun je de live prijs van MADE token verkennen!

Prijsvoorspelling van MADE Wil je weten waar je MADE naartoe gaat? Onze MADE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MADE token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!