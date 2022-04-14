MacaronSwap (MCRN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in MacaronSwap (MCRN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

MacaronSwap (MCRN) Informatie Decentralized Cross-Chain Exchange & Farming Platform MacaronSwap uses an automated market maker (AMM) model. That means that while you can trade digital assets on the platform, there isn't an order book where you're matched with someone else. Instead, you trade against a liquidity pool. Those pools are filled with other users' funds. They deposit them into the pool, receiving liquidity provider (or LP) tokens in return. They can use those tokens to reclaim their share, plus a portion of the trading fees.

MacaronSwap (MCRN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor MacaronSwap (MCRN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 7.72K $ 7.72K $ 7.72K Totale voorraad: $ 8.14M $ 8.14M $ 8.14M Circulerende voorraad: $ 824.46K $ 824.46K $ 824.46K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 76.27K $ 76.27K $ 76.27K Hoogste ooit: $ 10.39 $ 10.39 $ 10.39 Laagste ooit: $ 0.00794412 $ 0.00794412 $ 0.00794412 Huidige prijs: $ 0.0093697 $ 0.0093697 $ 0.0093697 Meer informatie over MacaronSwap (MCRN) prijs

MacaronSwap (MCRN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van MacaronSwap (MCRN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MCRN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MCRN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MCRN begrijpt, kun je de live prijs van MCRN token verkennen!

