Lyra Finance (LYRA) Informatie Lyra is an open protocol for trading options built on Ethereum. Lyra allows traders to buy and sell options that are accurately priced with the first market-based, skew adjusted pricing model. Lyra also quantifies the risks incurred by liquidity providers and actively hedges them, encouraging more liquidity to enter the protocol. LYRA is the native utility token that is used for: - Depositing in the security module to backstop the protocol. - Used for governance votes to determine how network resources are allocated. - Trader and LP incentives.

Used for governance votes to determine how network resources are allocated.

Trader and LP incentives. Officiële website: https://lyra.finance/ Koop nu LYRA!

Lyra Finance (LYRA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Lyra Finance (LYRA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 243.26K $ 243.26K $ 243.26K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 623.63M $ 623.63M $ 623.63M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 390.07K $ 390.07K $ 390.07K Hoogste ooit: $ 0.677963 $ 0.677963 $ 0.677963 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00039007 $ 0.00039007 $ 0.00039007 Meer informatie over Lyra Finance (LYRA) prijs

Lyra Finance (LYRA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Lyra Finance (LYRA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LYRA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LYRA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LYRA begrijpt, kun je de live prijs van LYRA token verkennen!

