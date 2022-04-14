Lynk Coin (LYNK) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Lynk Coin (LYNK), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Lynk Coin (LYNK) Informatie $LYNK is redefining community-driven crypto with transparency and education at its core. More than just a meme coin, $LYNK is a movement focused on trust and long-term growth, empowering holders through active community participation and informed decision-making. Locked & Secure – 76.64% of supply locked for 12 months, ensuring stability and long-term trust. Built for the People – A token designed for the community, led by the community. Transparent & Accountable – Every decision, every milestone, shared openly with the holders. Officiële website: https://holdlynk.xyz

Lynk Coin (LYNK) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Lynk Coin (LYNK), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.26M Totale voorraad: $ 999.89M Circulerende voorraad: $ 233.46M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 5.40M Hoogste ooit: $ 0.069168 Laagste ooit: $ 0.00343536 Huidige prijs: $ 0.00538631

Lynk Coin (LYNK) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Lynk Coin (LYNK) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LYNK tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LYNK tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LYNK begrijpt, kun je de live prijs van LYNK token verkennen!

