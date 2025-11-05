BeursDEX+
De live Lybra prijs vandaag is 0.00738971 USD. Volg realtime LBR naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de LBR prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over LBR

LBR Prijsinformatie

Wat is LBR

LBR whitepaper

LBR officiële website

LBR tokenomie

LBR Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Lybra logo

Lybra Prijs (LBR)

1 LBR naar USD live prijs:

$0.00739212
$0.00739212
-8.60%1D
Lybra (LBR) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:28:53 (UTC+8)

Lybra (LBR) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00585639
$ 0.00585639
24u laag
$ 0.0083392
$ 0.0083392
24u hoog

$ 0.00585639
$ 0.00585639

$ 0.0083392
$ 0.0083392

$ 4.48
$ 4.48

$ 0.00585639
$ 0.00585639

+0.13%

-8.91%

-28.80%

-28.80%

Lybra (LBR) real-time prijs is $0.00738971. De afgelopen 24 uur werd er LBR verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00585639 en een hoogtepunt van $ 0.0083392, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De LBR hoogste prijs aller tijden is $ 4.48, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00585639 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is LBR met +0.13% veranderd in het afgelopen uur, -8.91% in de afgelopen 24 uur en -28.80% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Lybra (LBR) Marktinformatie

$ 307.58K
$ 307.58K

--
--

$ 718.86K
$ 718.86K

41.70M
41.70M

97,447,143.49599636
97,447,143.49599636

De huidige marktkapitalisatie van Lybra is $ 307.58K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van LBR is 41.70M, met een totale voorraad van 97447143.49599636. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 718.86K.

Lybra (LBR) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Lybra naar USD $ -0.000722946884724022.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Lybra naar USD $ -0.0033748798.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Lybra naar USD $ -0.0041548977.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Lybra naar USD $ -0.02045795893882205.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.000722946884724022-8.91%
30 dagen$ -0.0033748798-45.66%
60 dagen$ -0.0041548977-56.22%
90 dagen$ -0.02045795893882205-73.46%

Wat is Lybra (LBR)?

The Lybra Protocol is a groundbreaking decentralized protocol designed to bring stability to the volatile world of cryptocurrency. Built on LSD (Liquid Staking Derivatives), the protocol initially leverages Lido Finance-issued ETH proof-of-stake and stETH as its primary components, with plans to support additional LSD assets in the future.

The protocol's primary objective is to provide the cryptocurrency industry with a safer, more decentralized stablecoin, eUSD, which offers stable interest to its token holders. As a DeFi protocol, Lybra facilitates the minting of eUSD by allowing users to borrow against their deposited ETH and stETH.

eUSD, being an ETH-assets-over-collateralized stablecoin, offers users the security and stability necessary for conducting their business with confidence.

A distinctive feature of the Lybra Protocol is that users can earn regular stable income by holding minted (borrowed) eUSD, which is powered by the LSD (Liquid Staking Derivatives) income generated from the deposited ETH and stETH. In other words, when users deposit ETH or stETH and mint EUSD against them, they receive a stable income in stETH of approximately 5%, which is converted to eUSD through the protocol and distributed to them.

eUSD is an interest-bearing, over-collateralized stablecoin that ensures safety and stability. The Lybra Foundation and LybraDAO community firmly believe that a decentralized stablecoin is essential for both enterprises and individuals to fully harness the benefits of cryptocurrency. By offering an interest-bearing stablecoin supported by ETH and stETH, the Lybra Protocol empowers users to participate in the DeFi ecosystem with confidence and security.

Lybra (LBR) hulpbron

Whitepaper
Officiële website

Lybra Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Lybra (LBR) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Lybra (LBR) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Lybra te bekijken.

Bekijk nu de Lybra prijsvoorspelling !

LBR naar lokale valuta's

Lybra (LBR) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Lybra (LBR) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van LBR token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Lybra (LBR)

Hoeveel is Lybra (LBR) vandaag waard?
De live LBR prijs in USD is 0.00738971 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige LBR naar USD prijs?
De huidige prijs van LBR naar USD is $ 0.00738971. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Lybra?
De marktkapitalisatie van LBR is $ 307.58K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van LBR?
De circulerende voorraad van LBR is 41.70M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van LBR?
LBR bereikte een ATH-prijs van 4.48 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van LBR?
LBR zag een ATL-prijs van 0.00585639 USD.
Wat is het handelsvolume van LBR?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van LBR is -- USD.
Zal LBR dit jaar hoger gaan?
LBR kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de LBR prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:28:53 (UTC+8)

Lybra (LBR) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

$102,543.56

$3,335.65

$158.45

$1.0000

$1.1705

$102,543.56

$3,335.65

$158.45

$2.2504

$0.16437

$0.00000

$0.04249

$0.01064

$0.00520

$0.2561

$0.2561

$0.06900

$0.0000000046119

$0.1876

$0.000008589

