Lybra (LBR) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.00585639 24u hoog $ 0.0083392 Hoogste prijs ooit $ 4.48 Laagste prijs $ 0.00585639 Prijswijziging (1u) +0.13% Prijswijziging (1D) -8.91% Prijswijziging (7D) -28.80%

Lybra (LBR) real-time prijs is $0.00738971. De afgelopen 24 uur werd er LBR verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00585639 en een hoogtepunt van $ 0.0083392, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De LBR hoogste prijs aller tijden is $ 4.48, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00585639 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is LBR met +0.13% veranderd in het afgelopen uur, -8.91% in de afgelopen 24 uur en -28.80% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Lybra (LBR) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 307.58K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 718.86K Circulerende voorraad 41.70M Totale voorraad 97,447,143.49599636

De huidige marktkapitalisatie van Lybra is $ 307.58K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van LBR is 41.70M, met een totale voorraad van 97447143.49599636. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 718.86K.