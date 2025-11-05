Lybra Prijs (LBR)
Lybra (LBR) real-time prijs is $0.00738971. De afgelopen 24 uur werd er LBR verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00585639 en een hoogtepunt van $ 0.0083392, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De LBR hoogste prijs aller tijden is $ 4.48, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00585639 is .
Wat betreft de prestaties op korte termijn: is LBR met +0.13% veranderd in het afgelopen uur, -8.91% in de afgelopen 24 uur en -28.80% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.
De huidige marktkapitalisatie van Lybra is $ 307.58K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van LBR is 41.70M, met een totale voorraad van 97447143.49599636. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 718.86K.
Vandaag is de prijswijziging van Lybra naar USD $ -0.000722946884724022.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Lybra naar USD $ -0.0033748798.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Lybra naar USD $ -0.0041548977.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Lybra naar USD $ -0.02045795893882205.
|Periode
|Wijzigen (USD)
|Wijzigen (%)
|Vandaag
|$ -0.000722946884724022
|-8.91%
|30 dagen
|$ -0.0033748798
|-45.66%
|60 dagen
|$ -0.0041548977
|-56.22%
|90 dagen
|$ -0.02045795893882205
|-73.46%
The Lybra Protocol is a groundbreaking decentralized protocol designed to bring stability to the volatile world of cryptocurrency. Built on LSD (Liquid Staking Derivatives), the protocol initially leverages Lido Finance-issued ETH proof-of-stake and stETH as its primary components, with plans to support additional LSD assets in the future.
The protocol's primary objective is to provide the cryptocurrency industry with a safer, more decentralized stablecoin, eUSD, which offers stable interest to its token holders. As a DeFi protocol, Lybra facilitates the minting of eUSD by allowing users to borrow against their deposited ETH and stETH.
eUSD, being an ETH-assets-over-collateralized stablecoin, offers users the security and stability necessary for conducting their business with confidence.
A distinctive feature of the Lybra Protocol is that users can earn regular stable income by holding minted (borrowed) eUSD, which is powered by the LSD (Liquid Staking Derivatives) income generated from the deposited ETH and stETH. In other words, when users deposit ETH or stETH and mint EUSD against them, they receive a stable income in stETH of approximately 5%, which is converted to eUSD through the protocol and distributed to them.
eUSD is an interest-bearing, over-collateralized stablecoin that ensures safety and stability. The Lybra Foundation and LybraDAO community firmly believe that a decentralized stablecoin is essential for both enterprises and individuals to fully harness the benefits of cryptocurrency. By offering an interest-bearing stablecoin supported by ETH and stETH, the Lybra Protocol empowers users to participate in the DeFi ecosystem with confidence and security.
Inzicht in de tokenomie van Lybra (LBR) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van LBR token !
