Lux Token (LUX) Informatie Lux: The Multiplayer Internet, A Unified Way to Navigate the Internet on Blockchain Technology. Unlock Multiplayer Browsing. Explore a Digital Universe Composed of Shared Online Spaces. 🛸 With Lux every website transforms into a unique planet filled with activities and multiplayer features. This is the only overlay you will need while browsing the internet. 🪐 Hang Out And Play Easily: Jump into games and hang out with friends effortlessly in a space designed for seamless interaction and enjoyment. 🚀 There Is No Place Like Home: Design and decorate your own cozy corner of the internet where you can express yourself, unwind, and connect with friends in a setting that's truly your own. 🌌 Explore The Infinite: Embark on a journey through the digital cosmos, where every unique URL is a world of its own, waiting to be explored. Uncover the diversity and richness of the internet's landscapes, one click at a time. Officiële website: https://lux.gg Whitepaper: https://lux.gg/whitepaper

Lux Token (LUX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Lux Token (LUX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 844.76K $ 844.76K $ 844.76K Totale voorraad: $ 994.96M $ 994.96M $ 994.96M Circulerende voorraad: $ 994.96M $ 994.96M $ 994.96M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 844.76K $ 844.76K $ 844.76K Hoogste ooit: $ 0.02961746 $ 0.02961746 $ 0.02961746 Laagste ooit: $ 0.00064637 $ 0.00064637 $ 0.00064637 Huidige prijs: $ 0.00085737 $ 0.00085737 $ 0.00085737 Meer informatie over Lux Token (LUX) prijs

Lux Token (LUX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Lux Token (LUX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LUX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LUX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LUX begrijpt, kun je de live prijs van LUX token verkennen!

Prijsvoorspelling van LUX Wil je weten waar je LUX naartoe gaat? Onze LUX prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

