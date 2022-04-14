LUV (LUV) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in LUV (LUV), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

LUV (LUV) Informatie LUV aims to introduce a culture of positivity within the often-volatile cryptocurrency space by promoting love, empathy, and goodwill. The project aspires to build a strong community of individuals who believe in the value of positive energy as a tool for transformation, both within the crypto world and beyond. LUV employs the efficiency and low-cost transactions of Solana to facilitate seamless interactions between its users. The token is intended for a variety of use cases, including peer-to-peer transfers, tipping, and engagement incentives within crypto communities, with an overarching goal to spread love and goodwill across the internet. Officiële website: https://www.luvsoltoken.com

LUV (LUV) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor LUV (LUV), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 18.07K $ 18.07K $ 18.07K Totale voorraad: $ 926.15M $ 926.15M $ 926.15M Circulerende voorraad: $ 926.15M $ 926.15M $ 926.15M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 18.07K $ 18.07K $ 18.07K Hoogste ooit: $ 0.00023506 $ 0.00023506 $ 0.00023506 Laagste ooit: $ 0.00000854 $ 0.00000854 $ 0.00000854 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over LUV (LUV) prijs

LUV (LUV) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van LUV (LUV) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LUV tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LUV tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LUV begrijpt, kun je de live prijs van LUV token verkennen!

Prijsvoorspelling van LUV Wil je weten waar je LUV naartoe gaat? Onze LUV prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van LUV token!

