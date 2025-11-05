Luntra Infrastructure ($LUNTRA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00372154$ 0.00372154 $ 0.00372154 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) -0.28% Prijswijziging (7D) -0.28%

Luntra Infrastructure ($LUNTRA) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er $LUNTRA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De $LUNTRA hoogste prijs aller tijden is $ 0.00372154, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is $LUNTRA met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en -0.28% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Luntra Infrastructure ($LUNTRA) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 13.98K$ 13.98K $ 13.98K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 17.05K$ 17.05K $ 17.05K Circulerende voorraad 820.00M 820.00M 820.00M Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Luntra Infrastructure is $ 13.98K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van $LUNTRA is 820.00M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 17.05K.