Lunos (UNO) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.00132991 24u hoog $ 0.00197776 Hoogste prijs ooit $ 1.24 Laagste prijs $ 0.00131096 Prijswijziging (1u) -8.93% Prijswijziging (1D) +12.31% Prijswijziging (7D) -6.84%

Lunos (UNO) real-time prijs is $0.00149459. De afgelopen 24 uur werd er UNO verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00132991 en een hoogtepunt van $ 0.00197776, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De UNO hoogste prijs aller tijden is $ 1.24, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00131096 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is UNO met -8.93% veranderd in het afgelopen uur, +12.31% in de afgelopen 24 uur en -6.84% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Lunos (UNO) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 346.73K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 474.49K Circulerende voorraad 231.99M Totale voorraad 317,470,452.8070446

De huidige marktkapitalisatie van Lunos is $ 346.73K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van UNO is 231.99M, met een totale voorraad van 317470452.8070446. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 474.49K.