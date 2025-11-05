BeursDEX+
De live Lunctron prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime LTRN naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de LTRN prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:14:00 (UTC+8)

Lunctron (LTRN) Prijsinformatie (USD)

Lunctron (LTRN) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er LTRN verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De LTRN hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is LTRN met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en -24.69% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Lunctron (LTRN) Marktinformatie

De huidige marktkapitalisatie van Lunctron is $ 14.39K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van LTRN is 32.10B, met een totale voorraad van 67620828269.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 30.31K.

Lunctron (LTRN) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Lunctron naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Lunctron naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Lunctron naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Lunctron naar USD $ 0.

Wat is Lunctron (LTRN)?

LUNCtron ($LTRN) is a 100% community-driven token built on the Terra Classic blockchain. It launched with every token is already in circulation.

The project’s mission is to bring new energy and culture to Terra Classic through a blend of memes, staking, burns, and fun utilities like community-driven games and LP locking.

LUNCtron combines meme power + real utility to strengthen the $LUNC ecosystem and keep Terra Classic active, engaging, and evolving. ⚡

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Lunctron Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Lunctron (LTRN) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Lunctron (LTRN) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Lunctron te bekijken.

Bekijk nu de Lunctron prijsvoorspelling !

Lunctron (LTRN) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Lunctron (LTRN) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van LTRN token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Lunctron (LTRN)

Hoeveel is Lunctron (LTRN) vandaag waard?
De live LTRN prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige LTRN naar USD prijs?
De huidige prijs van LTRN naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Lunctron?
De marktkapitalisatie van LTRN is $ 14.39K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van LTRN?
De circulerende voorraad van LTRN is 32.10B USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van LTRN?
LTRN bereikte een ATH-prijs van 0 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van LTRN?
LTRN zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van LTRN?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van LTRN is -- USD.
Zal LTRN dit jaar hoger gaan?
LTRN kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de LTRN prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

