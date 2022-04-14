LunarCrush (LUNR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in LunarCrush (LUNR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

LunarCrush (LUNR) Informatie $Lunr powers social farming on LunarCrush Earn. Brands seek impactful creators to craft targeted content and prefer to pay based on results and creators want direct monetization without middlemen. LunarCrush Earn links brands with suitable creators, guaranteeing fair payment for influence and smart spending for brands. Brands create social farms utilizing fiat or stablecoin currency. Creators participate in social farms and earn $Lunr based on how many interactions they drove on social media across X, TikTok, YouTube, and Reddit. Officiële website: https://lunarcrush.com/earn Whitepaper: https://lunarcrush.com/litepaper.pdf

LunarCrush (LUNR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor LunarCrush (LUNR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 352.92K $ 352.92K $ 352.92K Totale voorraad: $ 150.00M $ 150.00M $ 150.00M Circulerende voorraad: $ 150.00M $ 150.00M $ 150.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 352.92K $ 352.92K $ 352.92K Hoogste ooit: $ 13.96 $ 13.96 $ 13.96 Laagste ooit: $ 0.00194135 $ 0.00194135 $ 0.00194135 Huidige prijs: $ 0.00235278 $ 0.00235278 $ 0.00235278 Meer informatie over LunarCrush (LUNR) prijs

LunarCrush (LUNR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van LunarCrush (LUNR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LUNR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LUNR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LUNR begrijpt, kun je de live prijs van LUNR token verkennen!

Prijsvoorspelling van LUNR Wil je weten waar je LUNR naartoe gaat? Onze LUNR prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van LUNR token!

