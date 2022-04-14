LULU (LULU) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in LULU (LULU), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

LULU (LULU) Informatie Luluchain is a project that transforms human emotions into quantifiable and tradable digital assets, thereby creating a new value chain in the decentralized world.Our target users include individuals who thrive in social settings and businesses or brands seeking precise, innovative upgrades.By integrating interaction data from Web2 social scenarios with the transparency of Web3 decentralized finance, we are pioneering a new era of the emotional economy Officiële website: https://luluchain.xyz

LULU (LULU) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor LULU (LULU), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 75.03K $ 75.03K $ 75.03K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 11.03M $ 11.03M $ 11.03M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 6.80M $ 6.80M $ 6.80M Hoogste ooit: $ 1.41 $ 1.41 $ 1.41 Laagste ooit: $ 0.00549947 $ 0.00549947 $ 0.00549947 Huidige prijs: $ 0.00680217 $ 0.00680217 $ 0.00680217 Meer informatie over LULU (LULU) prijs

LULU (LULU) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van LULU (LULU) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LULU tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LULU tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LULU begrijpt, kun je de live prijs van LULU token verkennen!

Prijsvoorspelling van LULU Wil je weten waar je LULU naartoe gaat? Onze LULU prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van LULU token!

