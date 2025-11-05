Lulu the Ostrich (LULU) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00000637 $ 0.00000637 $ 0.00000637 24u laag $ 0.00000846 $ 0.00000846 $ 0.00000846 24u hoog 24u laag $ 0.00000637$ 0.00000637 $ 0.00000637 24u hoog $ 0.00000846$ 0.00000846 $ 0.00000846 Hoogste prijs ooit $ 0.00016217$ 0.00016217 $ 0.00016217 Laagste prijs $ 0.00000637$ 0.00000637 $ 0.00000637 Prijswijziging (1u) -0.44% Prijswijziging (1D) +9.54% Prijswijziging (7D) -5.59% Prijswijziging (7D) -5.59%

Lulu the Ostrich (LULU) real-time prijs is $0.00000786. De afgelopen 24 uur werd er LULU verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00000637 en een hoogtepunt van $ 0.00000846, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De LULU hoogste prijs aller tijden is $ 0.00016217, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00000637 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is LULU met -0.44% veranderd in het afgelopen uur, +9.54% in de afgelopen 24 uur en -5.59% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Lulu the Ostrich (LULU) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 7.84K$ 7.84K $ 7.84K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 7.84K$ 7.84K $ 7.84K Circulerende voorraad 999.93M 999.93M 999.93M Totale voorraad 999,927,473.3870248 999,927,473.3870248 999,927,473.3870248

De huidige marktkapitalisatie van Lulu the Ostrich is $ 7.84K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van LULU is 999.93M, met een totale voorraad van 999927473.3870248. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 7.84K.