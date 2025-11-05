BeursDEX+
De live Lulu the Ostrich prijs vandaag is 0.00000786 USD. Volg realtime LULU naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de LULU prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

1 LULU naar USD live prijs:

Lulu the Ostrich (LULU) live prijsgrafiek
Lulu the Ostrich (LULU) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
24u laag
24u hoog

-0.44%

+9.54%

-5.59%

-5.59%

Lulu the Ostrich (LULU) real-time prijs is $0.00000786. De afgelopen 24 uur werd er LULU verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00000637 en een hoogtepunt van $ 0.00000846, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De LULU hoogste prijs aller tijden is $ 0.00016217, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00000637 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is LULU met -0.44% veranderd in het afgelopen uur, +9.54% in de afgelopen 24 uur en -5.59% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Lulu the Ostrich (LULU) Marktinformatie

$ 7.84K
--
De huidige marktkapitalisatie van Lulu the Ostrich is $ 7.84K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van LULU is 999.93M, met een totale voorraad van 999927473.3870248. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 7.84K.

Lulu the Ostrich (LULU) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Lulu the Ostrich naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Lulu the Ostrich naar USD $ -0.0000055259.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Lulu the Ostrich naar USD $ -0.0000067189.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Lulu the Ostrich naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0+9.54%
30 dagen$ -0.0000055259-70.30%
60 dagen$ -0.0000067189-85.48%
90 dagen$ 0--

Wat is Lulu the Ostrich (LULU)?

Lulu The Ostrich (LULU) is a cryptocurrency token launched on the Solana-based Bags launchpad platform, with transaction fees directed to support Universal Ostrich Farms in Edgewood, British Columbia. Universal Ostrich Farms is a family-run establishment that has raised healthy ostriches for over 30 years and is currently engaged in legal efforts to prevent a cull ordered by the Canadian Food Inspection Agency. The token aims to raise awareness and provide financial support for the farm’s legal and operational expenses.

Lulu the Ostrich (LULU) hulpbron

Lulu the Ostrich Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Lulu the Ostrich (LULU) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Lulu the Ostrich (LULU) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Lulu the Ostrich te bekijken.

Lulu the Ostrich (LULU) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Lulu the Ostrich (LULU) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van LULU token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Lulu the Ostrich (LULU)

Hoeveel is Lulu the Ostrich (LULU) vandaag waard?
De live LULU prijs in USD is 0.00000786 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige LULU naar USD prijs?
De huidige prijs van LULU naar USD is $ 0.00000786. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Lulu the Ostrich?
De marktkapitalisatie van LULU is $ 7.84K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van LULU?
De circulerende voorraad van LULU is 999.93M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van LULU?
LULU bereikte een ATH-prijs van 0.00016217 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van LULU?
LULU zag een ATL-prijs van 0.00000637 USD.
Wat is het handelsvolume van LULU?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van LULU is -- USD.
Zal LULU dit jaar hoger gaan?
LULU kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de LULU prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

