LUDWIG (LUDWIG) Tokenomie

Ontdek belangrijke inzichten in LUDWIG (LUDWIG), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.
USD

LUDWIG (LUDWIG) Informatie

Ludwig On Sonic (LUDWIG) is your meme gateway to exploring Balancer technology on the Sonic network. The phrase "High Speed, Perfect Beets" highlights the Sonic network’s lightning-fast performance, while "Beets" refers to the DEX where our primary pools and liquidity are hosted.

Ludwig brings you the nostalgic yet iconic Ludwig character, which has been the Beethoven X mascot since their launch in 2021, thanks to Vee’s artistry and their invitation to adapt their assets.

LUDWIG leverages Balancer's technology by offering a 60/25/15 weighted pool paired with stS (the leading liquid staking solution on Sonic) and BEETS (the native token of the Beets). With a total supply of 25 million tokens, a team-managed multisig will oversee emissions and incentive models, delivering APR rewards to stakers and liquidity providers.

Officiële website:
https://ludwigonsonic.com/

LUDWIG (LUDWIG) Tokenomieen prijsanalyse

Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor LUDWIG (LUDWIG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.

Marktkapitalisatie: $ 40.27K
$ 40.27K
$ 40.27K$ 40.27K
Totale voorraad:
$ 25.00M
$ 25.00M$ 25.00M
Circulerende voorraad: $ 25.00M
$ 25.00M
$ 25.00M$ 25.00M
FDV (volledig verwaterde waardering): $ 40.27K
$ 40.27K
$ 40.27K$ 40.27K
Hoogste ooit:
$ 0.02423476
$ 0.02423476$ 0.02423476
Laagste ooit:
$ 0.00146507
$ 0.00146507$ 0.00146507
Huidige prijs:
$ 0.00161087
$ 0.00161087$ 0.00161087

LUDWIG (LUDWIG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases

Inzicht in de tokenomie van LUDWIG (LUDWIG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.

Kerncijfers en hoe ze worden berekend:

Totale voorraad:

Het maximum aantal LUDWIG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.

Circulerende voorraad:

Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.

Maximale voorraad:

De harde limiet op hoeveel LUDWIG tokens er in totaal kunnen bestaan.

FDV (volledig verwaterde waardering):

Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.

Inflatiepercentage:

Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.

Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?

Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.

Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.

Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.

Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

Nu je de tokenomie van LUDWIG begrijpt, kun je de live prijs van LUDWIG token verkennen!

Prijsvoorspelling van LUDWIG

Wil je weten waar je LUDWIG naartoe gaat? Onze LUDWIG prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

Disclaimer

De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.