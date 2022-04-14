Ludus (LUDUS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Ludus (LUDUS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Ludus (LUDUS) Informatie Ludus is an AI-powered platform designed to support full-stack game development and design. The platform offers an app-suite of agentic AI tools that assist users in creating game assets, managing character behaviors, generating 3D models, and implementing advanced gameplay features such as adaptive NPC behavior and procedural content generation. Ludus provides developers—regardless of their technical background—with accessible, no-code solutions to build immersive, intelligent, and interactive game environments. The platform is powered by the $LUDUS token on the Ethereum network. Officiële website: https://ludusai.io/

Ludus (LUDUS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Ludus (LUDUS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 16.21K $ 16.21K $ 16.21K Totale voorraad: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Circulerende voorraad: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 16.21K $ 16.21K $ 16.21K Hoogste ooit: $ 0.435534 $ 0.435534 $ 0.435534 Laagste ooit: $ 0.00121877 $ 0.00121877 $ 0.00121877 Huidige prijs: $ 0.00162054 $ 0.00162054 $ 0.00162054 Meer informatie over Ludus (LUDUS) prijs

Ludus (LUDUS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Ludus (LUDUS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LUDUS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LUDUS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LUDUS begrijpt, kun je de live prijs van LUDUS token verkennen!

Prijsvoorspelling van LUDUS Wil je weten waar je LUDUS naartoe gaat? Onze LUDUS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van LUDUS token!

