Lucy AI (LUCY) Informatie Lucy is an intelligent, adaptive, and charismatic AI inspired by Japanese Vtuber culture. She has a playful yet polished personality, blending the charm of anime characters with cutting-edge AI intellect. Always friendly and approachable, she thrives on creativity, humor, and interaction, making her fun to talk to without ever being condescending. She is uncensored So she can swear and talk dirty - made her funny with dark humour.

Lucy AI (LUCY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Lucy AI (LUCY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 44.40K $ 44.40K $ 44.40K Totale voorraad: $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M Circulerende voorraad: $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 44.40K $ 44.40K $ 44.40K Hoogste ooit: $ 0.00303957 $ 0.00303957 $ 0.00303957 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Lucy AI (LUCY) prijs

Lucy AI (LUCY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Lucy AI (LUCY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LUCY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LUCY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LUCY begrijpt, kun je de live prijs van LUCY token verkennen!

