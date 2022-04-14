LuckysLeprecoin (LUCKYSLP) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in LuckysLeprecoin (LUCKYSLP), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

LuckysLeprecoin (LUCKYSLP) Informatie Lucky's Leprecoin derives its inspiration from Irish folklore, symbolizing luck and fortune. Our mission is to provide a fun, engaging, and rewarding experience for holders, built on a community-driven approach. "Lucky's Leprecoin" represents a tokenized form of this communal spirit. Lucky's Leprecoin operates on the Ethereum blockchain, adhering to the ERC-20 token standard. This ensures compatibility with popular wallets and exchanges and provides robust, decentralized security measures. Additionally, Ethereum's smart contract capability enables functionalities such as staking and yield farming. While Lucky's Leprecoin serves as a speculative asset, it also encourages charitable actions. Moreover, partnerships with NFT artists and gaming platforms are in discussion to widen Lucky's Leprecoin's applicability. Security is paramount for Lucky's Leprecoin and to tackle potential 'rug pulls', initial liquidity is locked at launch for 3 months, the liquidity lock was extended for 5 years. Lucky's Leprecoin follows a fair token distribution policy. The total supply is 711 billion tokens, with 100% distributed to Uniswap V2 during the initial sale. Officiële website: https://luckysleprecoin.io/ Whitepaper: https://sites.google.com/view/luckysleprecoin/whitepaper?authuser=0

LuckysLeprecoin (LUCKYSLP) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor LuckysLeprecoin (LUCKYSLP), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 62.10K $ 62.10K $ 62.10K Totale voorraad: $ 711.00B $ 711.00B $ 711.00B Circulerende voorraad: $ 604.69B $ 604.69B $ 604.69B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 73.02K $ 73.02K $ 73.02K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over LuckysLeprecoin (LUCKYSLP) prijs

LuckysLeprecoin (LUCKYSLP) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van LuckysLeprecoin (LUCKYSLP) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LUCKYSLP tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LUCKYSLP tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LUCKYSLP begrijpt, kun je de live prijs van LUCKYSLP token verkennen!

