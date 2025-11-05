Lucky Moon (LUCKYMOON) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00265184$ 0.00265184 $ 0.00265184 Laagste prijs $ 0.00000333$ 0.00000333 $ 0.00000333 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) -34.69% Prijswijziging (7D) -34.69%

Lucky Moon (LUCKYMOON) real-time prijs is $0.00000333. De afgelopen 24 uur werd er LUCKYMOON verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De LUCKYMOON hoogste prijs aller tijden is $ 0.00265184, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00000333 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is LUCKYMOON met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en -34.69% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Lucky Moon (LUCKYMOON) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 69.95K$ 69.95K $ 69.95K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 69.95K$ 69.95K $ 69.95K Circulerende voorraad 21.00B 21.00B 21.00B Totale voorraad 21,000,000,000.0 21,000,000,000.0 21,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Lucky Moon is $ 69.95K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van LUCKYMOON is 21.00B, met een totale voorraad van 21000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 69.95K.