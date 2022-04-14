Luce Dog (SANTINO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Luce Dog (SANTINO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Luce Dog (SANTINO) Informatie Luce Dog is an innovative meme token that combines the fun and excitement of meme culture with the potential for community-driven growth in the cryptocurrency space. Designed to engage and entertain, Luce Dog aims to create a vibrant ecosystem where holders can participate in unique events, rewards, and social initiatives. With a focus on building a strong community, Luce Dog leverages the power of memes to spread awareness and drive adoption, making it not just a token, but a movement. Join us on our journey to unleash the playful spirit of crypto with Luce Dog! Officiële website: https://lucedog.com/ Whitepaper: https://lucedog.com/

Luce Dog (SANTINO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Luce Dog (SANTINO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 25.05K $ 25.05K $ 25.05K Totale voorraad: $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M Circulerende voorraad: $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 25.05K $ 25.05K $ 25.05K Hoogste ooit: $ 0.00454277 $ 0.00454277 $ 0.00454277 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Luce Dog (SANTINO) prijs

Luce Dog (SANTINO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Luce Dog (SANTINO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SANTINO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SANTINO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SANTINO begrijpt, kun je de live prijs van SANTINO token verkennen!

Prijsvoorspelling van SANTINO Wil je weten waar je SANTINO naartoe gaat? Onze SANTINO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SANTINO token!

