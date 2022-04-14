Louie the Raccoon ($LOUIE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Louie the Raccoon ($LOUIE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Louie the Raccoon ($LOUIE) Informatie $LOUIEA memecoin , deployed and created on chain solana Louie the Raccoon is a meme coin that combines art and community to create a unique digital asset. Ilts purpose is to foster creativity and fun within the cryptocurrency space, drawing inspiration from cultural symbols to establish a distinctive identity. $LOUIE invites users to join its journey in building a community centered around shared interests and artistic expression A $LOUIE that represents different facial expressions - biaoqing' translates to 'facial expression' hence all the memes having different expressions. $LOUIE represents a strong cult like community due to the amount of support and backing this meme. Officiële website: https://www.louieraccoon.com/ Whitepaper: https://t.me/megaontron

Louie the Raccoon ($LOUIE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Louie the Raccoon ($LOUIE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 54.00K $ 54.00K $ 54.00K Totale voorraad: $ 998.31M $ 998.31M $ 998.31M Circulerende voorraad: $ 998.31M $ 998.31M $ 998.31M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 54.00K $ 54.00K $ 54.00K Hoogste ooit: $ 0.0020779 $ 0.0020779 $ 0.0020779 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Louie the Raccoon ($LOUIE) prijs

Louie the Raccoon ($LOUIE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Louie the Raccoon ($LOUIE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal $LOUIE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel $LOUIE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van $LOUIE begrijpt, kun je de live prijs van $LOUIE token verkennen!

