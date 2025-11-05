Louie (LOUIE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00123166 24u laag $ 0.00137975 24u hoog Hoogste prijs ooit $ 0.01063902 Laagste prijs $ 0.00043275 Prijswijziging (1u) -2.05% Prijswijziging (1D) -1.64% Prijswijziging (7D) -32.60%

Louie (LOUIE) real-time prijs is $0.00130563. De afgelopen 24 uur werd er LOUIE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00123166 en een hoogtepunt van $ 0.00137975, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De LOUIE hoogste prijs aller tijden is $ 0.01063902, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00043275 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is LOUIE met -2.05% veranderd in het afgelopen uur, -1.64% in de afgelopen 24 uur en -32.60% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Louie (LOUIE) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 1.30M Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 1.30M Circulerende voorraad 999.41M Totale voorraad 999,411,127.274

De huidige marktkapitalisatie van Louie is $ 1.30M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van LOUIE is 999.41M, met een totale voorraad van 999411127.274. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.30M.