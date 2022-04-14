lou (LOU) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in lou (LOU), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

lou (LOU) Informatie lou is a token about a dog wearing a hat. Popularized by the famous 'Wif' dog, it was created on pump.fun and launched fairly. lou has created a community full of support that gathered to push this project from the ground up. The coin joins the ranks of other top dog memes by having such a strong community pushing it daily. This is a meme coin like any other meme coin that will last the test of time. Officiële website: https://www.loucoinonsol.com/

lou (LOU) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor lou (LOU), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 408.78K $ 408.78K $ 408.78K Totale voorraad: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M Circulerende voorraad: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 408.78K $ 408.78K $ 408.78K Hoogste ooit: $ 0.00779303 $ 0.00779303 $ 0.00779303 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.0004088 $ 0.0004088 $ 0.0004088 Meer informatie over lou (LOU) prijs

lou (LOU) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van lou (LOU) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LOU tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LOU tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LOU begrijpt, kun je de live prijs van LOU token verkennen!

Prijsvoorspelling van LOU Wil je weten waar je LOU naartoe gaat? Onze LOU prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van LOU token!

