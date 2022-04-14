LOTUS (LOTUS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in LOTUS (LOTUS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

LOTUS (LOTUS) Informatie Lotus introduces a sophisticated staking and virtual mining system built on $TitanX and $Volt, designed with extreme Hyper-Deflationary tokenomics through strategic token burns & halving effects as well reward incentives. This innovative approach creates a self-sustaining ecosystem within the TitanX DeFi framework, emphasizing long-term participation and supply control. With its decentralized liquidity pool and advanced token mechanics, Lotus offers a unique experience for DeFi participants focused on sustainability and innovation. Officiële website: https://lotus.win/ Whitepaper: https://docs.lotus.win/

LOTUS (LOTUS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor LOTUS (LOTUS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 30.87K $ 30.87K $ 30.87K Totale voorraad: $ 657.60M $ 657.60M $ 657.60M Circulerende voorraad: $ 657.60M $ 657.60M $ 657.60M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 30.87K $ 30.87K $ 30.87K Hoogste ooit: $ 1.29 $ 1.29 $ 1.29 Laagste ooit: $ 0.00002581 $ 0.00002581 $ 0.00002581 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over LOTUS (LOTUS) prijs

LOTUS (LOTUS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van LOTUS (LOTUS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LOTUS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LOTUS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LOTUS begrijpt, kun je de live prijs van LOTUS token verkennen!

Prijsvoorspelling van LOTUS Wil je weten waar je LOTUS naartoe gaat? Onze LOTUS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van LOTUS token!

