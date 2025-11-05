BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live Lorenzo Wrapped Bitcoin prijs vandaag is 106,722 USD. Volg realtime ENZOBTC naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de ENZOBTC prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Lorenzo Wrapped Bitcoin prijs vandaag is 106,722 USD. Volg realtime ENZOBTC naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de ENZOBTC prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over ENZOBTC

ENZOBTC Prijsinformatie

Wat is ENZOBTC

ENZOBTC whitepaper

ENZOBTC officiële website

ENZOBTC tokenomie

ENZOBTC Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Lorenzo Wrapped Bitcoin logo

Lorenzo Wrapped Bitcoin Prijs (ENZOBTC)

Niet genoteerd

1 ENZOBTC naar USD live prijs:

$106,722
$106,722$106,722
0.00%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:28:04 (UTC+8)

Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 115,819
$ 115,819$ 115,819

$ 106,330
$ 106,330$ 106,330

--

--

-3.97%

-3.97%

Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) real-time prijs is $106,722. De afgelopen 24 uur werd er ENZOBTC verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ENZOBTC hoogste prijs aller tijden is $ 115,819, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 106,330 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ENZOBTC met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en -3.97% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) Marktinformatie

$ 220.60M
$ 220.60M$ 220.60M

--
----

$ 220.60M
$ 220.60M$ 220.60M

2.07K
2.07K 2.07K

2,067.02911143
2,067.02911143 2,067.02911143

De huidige marktkapitalisatie van Lorenzo Wrapped Bitcoin is $ 220.60M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ENZOBTC is 2.07K, met een totale voorraad van 2067.02911143. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 220.60M.

Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Lorenzo Wrapped Bitcoin naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Lorenzo Wrapped Bitcoin naar USD $ -3,670.4363850000.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Lorenzo Wrapped Bitcoin naar USD $ -3,366.5775066000.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Lorenzo Wrapped Bitcoin naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0--
30 dagen$ -3,670.4363850000-3.43%
60 dagen$ -3,366.5775066000-3.15%
90 dagen$ 0--

Wat is Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC)?

Lorenzo Protocol is the premier Bitcoin liquidity aggregator, leveraging its global network to provide Bitcoin financial products and yield-bearing tokens support with creation, issuance, trading, and settlement. Through its novel Bitcoin liquidity finance layer, Lorenzo provides anyone with a token and/or structured Bitcoin financial products direct, immediate access to demand through a liquidity ecosystem comprising market makers, trading venues, and other liquidity providers.

enzoBTC, a wrapped BTC issued by Lorenzo Protocol, is poised to revolutionize the management and liquidity of Bitcoin (BTC) assets. Recognizing the growing demand for secure and streamlined BTC-based applications, enzoBTC aims to create a transparent and trustworthy environment for BTC asset aggregation.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) hulpbron

Whitepaper
Officiële website

Lorenzo Wrapped Bitcoin Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Lorenzo Wrapped Bitcoin te bekijken.

Bekijk nu de Lorenzo Wrapped Bitcoin prijsvoorspelling !

ENZOBTC naar lokale valuta's

Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van ENZOBTC token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC)

Hoeveel is Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) vandaag waard?
De live ENZOBTC prijs in USD is 106,722 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige ENZOBTC naar USD prijs?
De huidige prijs van ENZOBTC naar USD is $ 106,722. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Lorenzo Wrapped Bitcoin?
De marktkapitalisatie van ENZOBTC is $ 220.60M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van ENZOBTC?
De circulerende voorraad van ENZOBTC is 2.07K USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van ENZOBTC?
ENZOBTC bereikte een ATH-prijs van 115,819 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van ENZOBTC?
ENZOBTC zag een ATL-prijs van 106,330 USD.
Wat is het handelsvolume van ENZOBTC?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van ENZOBTC is -- USD.
Zal ENZOBTC dit jaar hoger gaan?
ENZOBTC kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de ENZOBTC prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:28:04 (UTC+8)

Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$102,542.91
$102,542.91$102,542.91

-0.61%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,334.37
$3,334.37$3,334.37

-4.92%

Solana logo

Solana

SOL

$158.34
$158.34$158.34

-1.94%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.1764
$1.1764$1.1764

+57.37%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$102,542.91
$102,542.91$102,542.91

-0.61%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,334.37
$3,334.37$3,334.37

-4.92%

Solana logo

Solana

SOL

$158.34
$158.34$158.34

-1.94%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2490
$2.2490$2.2490

-1.45%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16443
$0.16443$0.16443

+0.30%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

UnifAI logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.04170
$0.04170$0.04170

+66.80%

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.01024
$0.01024$0.01024

+36.53%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00459
$0.00459$0.00459

-29.38%

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2532
$0.2532$0.2532

+406.40%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2532
$0.2532$0.2532

+406.40%

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.07002
$0.07002$0.07002

+356.45%

Datasoul logo

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000045779
$0.0000000045779$0.0000000045779

+226.94%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.1897
$0.1897$0.1897

+189.61%

NexAIPhone logo

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000008553
$0.000008553$0.000008553

+124.07%