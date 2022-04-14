Lorenzo stBTC (STBTC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Lorenzo stBTC (STBTC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Lorenzo stBTC (STBTC) Informatie Lorenzo Protocol is the premier Bitcoin liquidity aggregator, leveraging its global network to provide Bitcoin financial products and yield-bearing tokens support with creation, issuance, trading, and settlement. Through its novel Bitcoin liquidity finance layer, Lorenzo provides anyone with a token and/or structured Bitcoin financial products direct, immediate access to demand through a liquidity ecosystem comprising market makers, trading venues, and other liquidity providers. A pioneer in Bitcoin liquid staking, Lorenzo introduced a dual Bitcoin staking deposit tokenization system by establishing the liquid principal token (LPT) and yield accruing token (YAT) token standards. This innovation enhances Bitcoin liquidity across the Web3 ecosystem, enabling seamless integration and significant yield generation across networks. The token standards establish a foundation for advanced DeFi products utilizing stBTC (Lorenzo's LPT) and YATs, unlocking new opportunities in Bitcoin finance. Officiële website: https://www.lorenzo-protocol.xyz/

Lorenzo stBTC (STBTC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Lorenzo stBTC (STBTC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 115.00M $ 115.00M $ 115.00M Totale voorraad: $ 1.03K $ 1.03K $ 1.03K Circulerende voorraad: $ 1.03K $ 1.03K $ 1.03K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 115.00M $ 115.00M $ 115.00M Hoogste ooit: $ 123,802 $ 123,802 $ 123,802 Laagste ooit: $ 61,389 $ 61,389 $ 61,389 Huidige prijs: $ 112,059 $ 112,059 $ 112,059 Meer informatie over Lorenzo stBTC (STBTC) prijs

Lorenzo stBTC (STBTC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Lorenzo stBTC (STBTC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal STBTC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel STBTC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van STBTC begrijpt, kun je de live prijs van STBTC token verkennen!

Prijsvoorspelling van STBTC Wil je weten waar je STBTC naartoe gaat? Onze STBTC prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van STBTC token!

