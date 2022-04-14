LORE AI (LORE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in LORE AI (LORE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

LORE AI (LORE) Informatie LORE fills the critical gap in the Solana memecoin ecosystem—serving as the essential bridge between PumpFun graduation and moonshot potential. When tokens earn PumpFun's "seal of approval," they face their greatest challenge: navigating the volatile market without the automatic visibility of launch platforms. While pre-graduation tokens benefit from extensive "free marketing" through DEX interfaces, Telegram bots, and trading communities, this promotional ecosystem often goes quiet after graduation. LORE answers the question every holder asks: "We've graduated... what now?"

LORE AI (LORE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor LORE AI (LORE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 225.73K $ 225.73K $ 225.73K Totale voorraad: $ 975.82M $ 975.82M $ 975.82M Circulerende voorraad: $ 975.82M $ 975.82M $ 975.82M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 225.73K $ 225.73K $ 225.73K Hoogste ooit: $ 0.00330598 $ 0.00330598 $ 0.00330598 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00023208 $ 0.00023208 $ 0.00023208 Meer informatie over LORE AI (LORE) prijs

LORE AI (LORE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van LORE AI (LORE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LORE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LORE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LORE begrijpt, kun je de live prijs van LORE token verkennen!

Prijsvoorspelling van LORE Wil je weten waar je LORE naartoe gaat? Onze LORE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

