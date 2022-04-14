LORDS (LORDS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in LORDS (LORDS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

$LORDS is the native token of the Realmverse. The Realms + Bibliotheca team is building a massively multiplayer strategy game on StarkNet. Realms are part of the greater Loot ecosystem. $LORDS will be the token on StarkNet that users will transact with on a native AMM and NFT marketplace. $LORDS will be emitted to active participants within the game The game is in active development and the $LORDS token is currently being distributed to holders of the Realms NFTs before the main launch of the game. Officiële website: https://realms.world/

LORDS (LORDS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor LORDS (LORDS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 3.08M $ 3.08M $ 3.08M Totale voorraad: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Circulerende voorraad: $ 207.09M $ 207.09M $ 207.09M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 4.46M $ 4.46M $ 4.46M Hoogste ooit: $ 1.094 $ 1.094 $ 1.094 Laagste ooit: $ 0.01014806 $ 0.01014806 $ 0.01014806 Huidige prijs: $ 0.01484912 $ 0.01484912 $ 0.01484912 Meer informatie over LORDS (LORDS) prijs

LORDS (LORDS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van LORDS (LORDS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LORDS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LORDS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LORDS begrijpt, kun je de live prijs van LORDS token verkennen!

Prijsvoorspelling van LORDS Wil je weten waar je LORDS naartoe gaat? Onze LORDS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van LORDS token!

