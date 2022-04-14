Looped Hype (LHYPE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Looped Hype (LHYPE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Looped Hype (LHYPE) Informatie loopedHYPE (LHYPE) is an automated looping protocol that maximizes yield on staked HYPE. Users deposit HYPE to get LHYPE, then behind the scenes the protocol uses an automated looping strategy to generate additional yield, on top of any network rewards earned from staking. loopedHYPE aims to democratize institutional-grade yield strategies while strengthening the Hyperliquid ecosystem through three core pillars: Democratizing Institutional DeFi - Providing professional-grade yield strategies to all users Community-Centric Architecture - LHYPE is backed by a governance token, 90% of which is distributed to depositors and ecosystem players. HyperCatalyst - An initiative to reinvest 1% of TVL back into Hyperliquid native projects. Officiële website: https://loopedhype.com/

Looped Hype (LHYPE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Looped Hype (LHYPE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 46.10M $ 46.10M $ 46.10M Totale voorraad: $ 970.16K $ 970.16K $ 970.16K Circulerende voorraad: $ 970.16K $ 970.16K $ 970.16K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 46.10M $ 46.10M $ 46.10M Hoogste ooit: $ 59.58 $ 59.58 $ 59.58 Laagste ooit: $ 9.34 $ 9.34 $ 9.34 Huidige prijs: $ 47.52 $ 47.52 $ 47.52 Meer informatie over Looped Hype (LHYPE) prijs

Looped Hype (LHYPE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Looped Hype (LHYPE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LHYPE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LHYPE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LHYPE begrijpt, kun je de live prijs van LHYPE token verkennen!

