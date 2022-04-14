LoopBurn (LBP) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in LoopBurn (LBP), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

LoopBurn (LBP) Informatie $LPB is a deflationary ERC-20 token on the Sonic network designed to boost trading volume and incentivize liquidity - all without relying on token taxes. Through a unique burn-and-recycle mechanism, LoopBurn attracts liquidity yield farmers while continuously reducing the total supply of $LPB over time. Through its automated burn and buyback engine, the protocol reduces supply and increases token velocity fueling long term scarcity and value. $LPB is a deflationary ERC-20 token on the Sonic network designed to boost trading volume and incentivize liquidity - all without relying on token taxes. Through a unique burn-and-recycle mechanism, LoopBurn attracts liquidity yield farmers while continuously reducing the total supply of $LPB over time. Through its automated burn and buyback engine, the protocol reduces supply and increases token velocity fueling long term scarcity and value. Officiële website: https://lpbsonic.xyz Whitepaper: https://loopburn-sonic.gitbook.io/loopburn Koop nu LBP!

LoopBurn (LBP) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor LoopBurn (LBP), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 57.28K $ 57.28K $ 57.28K Totale voorraad: $ 564.27K $ 564.27K $ 564.27K Circulerende voorraad: $ 552.27K $ 552.27K $ 552.27K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 58.52K $ 58.52K $ 58.52K Hoogste ooit: $ 0.288981 $ 0.288981 $ 0.288981 Laagste ooit: $ 0.02533986 $ 0.02533986 $ 0.02533986 Huidige prijs: $ 0.103711 $ 0.103711 $ 0.103711 Meer informatie over LoopBurn (LBP) prijs

LoopBurn (LBP) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van LoopBurn (LBP) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LBP tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LBP tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LBP begrijpt, kun je de live prijs van LBP token verkennen!

Prijsvoorspelling van LBP Wil je weten waar je LBP naartoe gaat? Onze LBP prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van LBP token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!