24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.0001192 24u laag $ 0.00016679 24u hoog Hoogste prijs ooit $ 0.00683355 Laagste prijs $ 0.0001192 Prijswijziging (1u) -1.61% Prijswijziging (1D) +17.54% Prijswijziging (7D) -45.25%

Looks Good (SENDIT) real-time prijs is $0.00016056. De afgelopen 24 uur werd er SENDIT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.0001192 en een hoogtepunt van $ 0.00016679, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SENDIT hoogste prijs aller tijden is $ 0.00683355, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.0001192 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SENDIT met -1.61% veranderd in het afgelopen uur, +17.54% in de afgelopen 24 uur en -45.25% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Marktkapitalisatie $ 88.80K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 161.45K Circulerende voorraad 549.97M Totale voorraad 999,965,146.076346

De huidige marktkapitalisatie van Looks Good is $ 88.80K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SENDIT is 549.97M, met een totale voorraad van 999965146.076346. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 161.45K.