BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live Looks Good prijs vandaag is 0.00016056 USD. Volg realtime SENDIT naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de SENDIT prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Looks Good prijs vandaag is 0.00016056 USD. Volg realtime SENDIT naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de SENDIT prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over SENDIT

SENDIT Prijsinformatie

Wat is SENDIT

SENDIT officiële website

SENDIT tokenomie

SENDIT Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Looks Good logo

Looks Good Prijs (SENDIT)

Niet genoteerd

1 SENDIT naar USD live prijs:

$0.00016042
$0.00016042$0.00016042
+16.90%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Looks Good (SENDIT) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:27:57 (UTC+8)

Looks Good (SENDIT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.0001192
$ 0.0001192$ 0.0001192
24u laag
$ 0.00016679
$ 0.00016679$ 0.00016679
24u hoog

$ 0.0001192
$ 0.0001192$ 0.0001192

$ 0.00016679
$ 0.00016679$ 0.00016679

$ 0.00683355
$ 0.00683355$ 0.00683355

$ 0.0001192
$ 0.0001192$ 0.0001192

-1.61%

+17.54%

-45.25%

-45.25%

Looks Good (SENDIT) real-time prijs is $0.00016056. De afgelopen 24 uur werd er SENDIT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.0001192 en een hoogtepunt van $ 0.00016679, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SENDIT hoogste prijs aller tijden is $ 0.00683355, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.0001192 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SENDIT met -1.61% veranderd in het afgelopen uur, +17.54% in de afgelopen 24 uur en -45.25% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Looks Good (SENDIT) Marktinformatie

$ 88.80K
$ 88.80K$ 88.80K

--
----

$ 161.45K
$ 161.45K$ 161.45K

549.97M
549.97M 549.97M

999,965,146.076346
999,965,146.076346 999,965,146.076346

De huidige marktkapitalisatie van Looks Good is $ 88.80K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SENDIT is 549.97M, met een totale voorraad van 999965146.076346. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 161.45K.

Looks Good (SENDIT) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Looks Good naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Looks Good naar USD $ -0.0001426742.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Looks Good naar USD $ -0.0001402049.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Looks Good naar USD $ -0.0020905727815815468.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0+17.54%
30 dagen$ -0.0001426742-88.86%
60 dagen$ -0.0001402049-87.32%
90 dagen$ -0.0020905727815815468-92.86%

Wat is Looks Good (SENDIT)?

Looks good send it is a memecoin launched on BONK. Originally the project was CTO'd on pump fun, however, we had no access to creator rewards as a CTO team. Looks good is about sending every project, regardless if it is our token or not. We want everyone to win, especially the bonk ecosystem.

The CTO began in a Mcdonalds drive through after the original dev on Pump Fun sold their tokens after it bonded - the rest is history.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Looks Good (SENDIT) hulpbron

Officiële website

Looks Good Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Looks Good (SENDIT) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Looks Good (SENDIT) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Looks Good te bekijken.

Bekijk nu de Looks Good prijsvoorspelling !

SENDIT naar lokale valuta's

Looks Good (SENDIT) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Looks Good (SENDIT) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van SENDIT token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Looks Good (SENDIT)

Hoeveel is Looks Good (SENDIT) vandaag waard?
De live SENDIT prijs in USD is 0.00016056 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige SENDIT naar USD prijs?
De huidige prijs van SENDIT naar USD is $ 0.00016056. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Looks Good?
De marktkapitalisatie van SENDIT is $ 88.80K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van SENDIT?
De circulerende voorraad van SENDIT is 549.97M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van SENDIT?
SENDIT bereikte een ATH-prijs van 0.00683355 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van SENDIT?
SENDIT zag een ATL-prijs van 0.0001192 USD.
Wat is het handelsvolume van SENDIT?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van SENDIT is -- USD.
Zal SENDIT dit jaar hoger gaan?
SENDIT kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de SENDIT prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:27:57 (UTC+8)

Looks Good (SENDIT) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$102,542.91
$102,542.91$102,542.91

-0.61%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,334.37
$3,334.37$3,334.37

-4.92%

Solana logo

Solana

SOL

$158.34
$158.34$158.34

-1.94%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.1764
$1.1764$1.1764

+57.37%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$102,542.91
$102,542.91$102,542.91

-0.61%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,334.37
$3,334.37$3,334.37

-4.92%

Solana logo

Solana

SOL

$158.34
$158.34$158.34

-1.94%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2490
$2.2490$2.2490

-1.45%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16443
$0.16443$0.16443

+0.30%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

UnifAI logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.04170
$0.04170$0.04170

+66.80%

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.01024
$0.01024$0.01024

+36.53%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00459
$0.00459$0.00459

-29.38%

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2532
$0.2532$0.2532

+406.40%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2532
$0.2532$0.2532

+406.40%

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.07002
$0.07002$0.07002

+356.45%

Datasoul logo

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000045779
$0.0000000045779$0.0000000045779

+226.94%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.1897
$0.1897$0.1897

+189.61%

NexAIPhone logo

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000008553
$0.000008553$0.000008553

+124.07%