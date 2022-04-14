Longevity AI (LONGAI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Longevity AI (LONGAI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Longevity AI (LONGAI) Informatie Decentralized Longevity Research AI Agent Purpose: A DeSci (Decentralized Science) AI agent to improve Bryan Johnson's Blueprint Protocol by reading every single research paper published in bioRxiv & medRxiv. Community-driven longevity research. Utility: None, its an AI memecoin. Notes: - Fair launched on Pump.fun. - 5000 holders at the time or writing. - The founder's (me) identity is shared publicly (doxxed) Decentralized Longevity Research AI Agent Purpose: A DeSci (Decentralized Science) AI agent to improve Bryan Johnson's Blueprint Protocol by reading every single research paper published in bioRxiv & medRxiv. Community-driven longevity research. Utility: None, its an AI memecoin. Notes: Fair launched on Pump.fun.

The founder's (me) identity is shared publicly (doxxed) Officiële website: https://longevities.fun

Longevity AI (LONGAI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Longevity AI (LONGAI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 20.11K $ 20.11K $ 20.11K Totale voorraad: $ 878.79M $ 878.79M $ 878.79M Circulerende voorraad: $ 878.79M $ 878.79M $ 878.79M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 20.11K $ 20.11K $ 20.11K Hoogste ooit: $ 0.00109011 $ 0.00109011 $ 0.00109011 Laagste ooit: $ 0.00001339 $ 0.00001339 $ 0.00001339 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Longevity AI (LONGAI) prijs

Longevity AI (LONGAI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Longevity AI (LONGAI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LONGAI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LONGAI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LONGAI begrijpt, kun je de live prijs van LONGAI token verkennen!

