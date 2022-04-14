Long Mao (LMAO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Long Mao (LMAO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Long Mao (LMAO) Informatie A Dragon Cat meme token on zkSync called Long Mao. The mascot is modeled after the Twitter profile picture of the CEO of zkSync. A Dragon Cat meme token on zkSync called Long Mao. The mascot is modeled after the Twitter profile picture of the CEO of zkSync. Officiële website: https://www.longmao.io/ Koop nu LMAO!

Long Mao (LMAO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Long Mao (LMAO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 45.17K $ 45.17K $ 45.17K Totale voorraad: $ 766.31M $ 766.31M $ 766.31M Circulerende voorraad: $ 766.31M $ 766.31M $ 766.31M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 45.17K $ 45.17K $ 45.17K Hoogste ooit: $ 0.00544452 $ 0.00544452 $ 0.00544452 Laagste ooit: $ 0.00002314 $ 0.00002314 $ 0.00002314 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Long Mao (LMAO) prijs

Long Mao (LMAO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Long Mao (LMAO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LMAO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LMAO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LMAO begrijpt, kun je de live prijs van LMAO token verkennen!

