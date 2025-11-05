Lol Guy (LOL) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00113496$ 0.00113496 $ 0.00113496 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -1.61% Prijswijziging (1D) +10.08% Prijswijziging (7D) +1.91% Prijswijziging (7D) +1.91%

Lol Guy (LOL) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er LOL verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De LOL hoogste prijs aller tijden is $ 0.00113496, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is LOL met -1.61% veranderd in het afgelopen uur, +10.08% in de afgelopen 24 uur en +1.91% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Lol Guy (LOL) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 157.33K$ 157.33K $ 157.33K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 157.33K$ 157.33K $ 157.33K Circulerende voorraad 998.01M 998.01M 998.01M Totale voorraad 998,007,681.728622 998,007,681.728622 998,007,681.728622

De huidige marktkapitalisatie van Lol Guy is $ 157.33K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van LOL is 998.01M, met een totale voorraad van 998007681.728622. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 157.33K.