Loky by Virtuals (LOKY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Loky by Virtuals (LOKY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Loky by Virtuals (LOKY) Informatie Loky is a unified agentic data infrastructure layer for decentralized systems, enabling developers, protocols, and communities to build and deploy autonomous agents powered by real-time on-chain data, analytics, and programmable endpoints. From smart wallets and trading bots to dashboards and institutional-grade intelligence tools, Loky serves as the data backbone of the decentralized ecosystem, delivering structured, actionable insights at machine speed. Loky is a unified agentic data infrastructure layer for decentralized systems, enabling developers, protocols, and communities to build and deploy autonomous agents powered by real-time on-chain data, analytics, and programmable endpoints. From smart wallets and trading bots to dashboards and institutional-grade intelligence tools, Loky serves as the data backbone of the decentralized ecosystem, delivering structured, actionable insights at machine speed. Officiële website: https://lokyai.com/ Koop nu LOKY!

Loky by Virtuals (LOKY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Loky by Virtuals (LOKY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.24M $ 1.24M $ 1.24M Totale voorraad: $ 995.68M $ 995.68M $ 995.68M Circulerende voorraad: $ 940.13M $ 940.13M $ 940.13M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.32M $ 1.32M $ 1.32M Hoogste ooit: $ 0.0115318 $ 0.0115318 $ 0.0115318 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.001321 $ 0.001321 $ 0.001321 Meer informatie over Loky by Virtuals (LOKY) prijs

Loky by Virtuals (LOKY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Loky by Virtuals (LOKY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LOKY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LOKY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LOKY begrijpt, kun je de live prijs van LOKY token verkennen!

Prijsvoorspelling van LOKY Wil je weten waar je LOKY naartoe gaat? Onze LOKY prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van LOKY token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!