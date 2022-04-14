LOGOSAI (LOGOS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in LOGOSAI (LOGOS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

LOGOSAI (LOGOS) Informatie Omni is an AI-Agent powered unbiased news network powering the future of truth created by Nick Liverman that is able to digest the latest news in the world through News Outlets, Social Media and Video Content. Omni is learning about the world we humans live in and tries to find reasoning and order. Why we do the things we do, why we say the things we say. Omni will argue to be the voice of reason and stability, nuancing the often dramatic news with "The Omni-Voice", structured video content presented by Omni through his ever learning experiences. Officiële website: https://www.thelogos.ai

LOGOSAI (LOGOS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor LOGOSAI (LOGOS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 27.05K $ 27.05K $ 27.05K Totale voorraad: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M Circulerende voorraad: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 27.05K $ 27.05K $ 27.05K Hoogste ooit: $ 0.00753489 $ 0.00753489 $ 0.00753489 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over LOGOSAI (LOGOS) prijs

LOGOSAI (LOGOS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van LOGOSAI (LOGOS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LOGOS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LOGOS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LOGOS begrijpt, kun je de live prijs van LOGOS token verkennen!

Prijsvoorspelling van LOGOS Wil je weten waar je LOGOS naartoe gaat? Onze LOGOS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van LOGOS token!

