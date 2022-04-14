LOGE ($LOGE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in LOGE ($LOGE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

LOGE ($LOGE) Informatie $LOGE is a cryptocurrency token designed to empower community engagement and development within the Grand Lodge ecosystem. The project aims to create a decentralized platform that fosters collaboration among users, enabling them to participate in governance, access exclusive content, and benefit from various rewards. By leveraging blockchain technology, $LOGE seeks to enhance transparency and security while promoting an inclusive environment for all participants. The tokenomics of $LOGE are structured to incentivize long-term holding and active participation, ensuring sustainable growth and value for the community. $LOGE is a cryptocurrency token designed to empower community engagement and development within the Grand Lodge ecosystem. The project aims to create a decentralized platform that fosters collaboration among users, enabling them to participate in governance, access exclusive content, and benefit from various rewards. By leveraging blockchain technology, $LOGE seeks to enhance transparency and security while promoting an inclusive environment for all participants. The tokenomics of $LOGE are structured to incentivize long-term holding and active participation, ensuring sustainable growth and value for the community. Officiële website: https://thegrandlodge.xyz/ Whitepaper: https://thegrandlodge.xyz/#whitepaper Koop nu $LOGE!

LOGE ($LOGE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor LOGE ($LOGE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 25.87K $ 25.87K $ 25.87K Totale voorraad: $ 9.99B $ 9.99B $ 9.99B Circulerende voorraad: $ 9.99B $ 9.99B $ 9.99B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 25.87K $ 25.87K $ 25.87K Hoogste ooit: $ 0.00016739 $ 0.00016739 $ 0.00016739 Laagste ooit: $ 0.00000209 $ 0.00000209 $ 0.00000209 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over LOGE ($LOGE) prijs

LOGE ($LOGE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van LOGE ($LOGE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal $LOGE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel $LOGE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van $LOGE begrijpt, kun je de live prijs van $LOGE token verkennen!

Prijsvoorspelling van $LOGE Wil je weten waar je $LOGE naartoe gaat? Onze $LOGE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van $LOGE token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!