Locked Money (LMY) Tokenomie
Locked Money (LMY) Informatie
Locked Money--Secure Asset Management Powered by AI
What is Locked Money? LM is a pioneering self-custodial platform designed for secure, efficient management of digital assets. It combines blockchain technology with advanced legal frameworks, making it a fortress for your crypto wealth.
Access to your own AI Agent Your AI agent provides comprehensive insights into cryptocurrency behaviors, trends, and community dynamics, offering suggestions on DeFi protocols and predicting market movements.
Fully Autonomous AI Crypto Trading Your AI agent can autonomously trade cryptocurrency by continuously analyzing market data, identifying trends, and executing trades based on pre-set strategies or real-time conditions.
Self-Custody and Control With LM, you establish complete sovereignty over your digital assets through seedless vaults, providing an impenetrable method of asset management that prioritises security and user autonomy.
Advanced Legal Frameworks Giving you peace of mind through legal clarity and protection. LM offers access to sophisticated legal structures like Foundations and Series LLCs, traditionally used by high-net-worth individuals for asset protection and tax efficiency.
Locked Money (LMY) Tokenomieen prijsanalyse
Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Locked Money (LMY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.
Locked Money (LMY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases
Inzicht in de tokenomie van Locked Money (LMY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.
Kerncijfers en hoe ze worden berekend:
Totale voorraad:
Het maximum aantal LMY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.
Circulerende voorraad:
Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.
Maximale voorraad:
De harde limiet op hoeveel LMY tokens er in totaal kunnen bestaan.
FDV (volledig verwaterde waardering):
Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.
Inflatiepercentage:
Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.
Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?
Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.
Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.
Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.
Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.
Nu je de tokenomie van LMY begrijpt, kun je de live prijs van LMY token verkennen!
Prijsvoorspelling van LMY
Wil je weten waar je LMY naartoe gaat? Onze LMY prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.
Waarom zou je voor MEXC kiezen?
MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen.
Disclaimer
De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.