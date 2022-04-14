LocalCoinSwap (LCS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in LocalCoinSwap (LCS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

LocalCoinSwap (LCS) Informatie LocalCoinSwap is building a P2P cryptocurrency exchange and launching an associated Cryptoshare ICO. LocalCoinSwap features a completely decentralized peer-to-peer trading structure. There are no centralized bank accounts, no verification requirements, and no restrictions on trade. Furthermore LocalCoinSwap distributes 100% of the sites profits to holders of Cryptoshares on a 1-to-1 basis, through a blockchain-based decentralized dividend application. Officiële website: https://www.localcoinswap.com/ Whitepaper: https://www.localcoinswap.com/LocalCoinSwap_whitepaper_v1.0.pdf

LocalCoinSwap (LCS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor LocalCoinSwap (LCS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 11.00M $ 11.00M $ 11.00M Totale voorraad: $ 72.73M $ 72.73M $ 72.73M Circulerende voorraad: $ 38.25M $ 38.25M $ 38.25M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 20.91M $ 20.91M $ 20.91M Hoogste ooit: $ 0.649845 $ 0.649845 $ 0.649845 Laagste ooit: $ 0.00190108 $ 0.00190108 $ 0.00190108 Huidige prijs: $ 0.28747 $ 0.28747 $ 0.28747 Meer informatie over LocalCoinSwap (LCS) prijs

LocalCoinSwap (LCS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van LocalCoinSwap (LCS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LCS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LCS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LCS begrijpt, kun je de live prijs van LCS token verkennen!

Prijsvoorspelling van LCS Wil je weten waar je LCS naartoe gaat? Onze LCS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van LCS token!

