LOAFCAT (LOAFCAT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in LOAFCAT (LOAFCAT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

LOAFCAT (LOAFCAT) Informatie LOAFCAT is a memecoin of a cat made out of bread. The cats have taken over the bakery! Join the fun! We have previously launched an NFT project for our community available on Magic Eden: (https://magiceden.io/marketplace/loaf-pet). A past version of Loaf Cat was abandoned by the original team so our community has successfully relaunched LOAFCAT; we are holding strong in market cap and volume amidst the Great Japanese Financial Reset. Our strength in the face of adversity is a sign of great things to come! Wow. I've never seen CoinMarketCap beat CoinGecko at listing anything. Let's catch them asap!: https://coinmarketcap.com/currencies/loafcat/ LOAFCAT is a memecoin of a cat made out of bread. The cats have taken over the bakery! Join the fun! We have previously launched an NFT project for our community available on Magic Eden: (https://magiceden.io/marketplace/loaf-pet). A past version of Loaf Cat was abandoned by the original team so our community has successfully relaunched LOAFCAT; we are holding strong in market cap and volume amidst the Great Japanese Financial Reset. Our strength in the face of adversity is a sign of great things to come! Wow. I've never seen CoinMarketCap beat CoinGecko at listing anything. Let's catch them asap!: https://coinmarketcap.com/currencies/loafcat/ Officiële website: https://loafcat.me/ Koop nu LOAFCAT!

LOAFCAT (LOAFCAT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor LOAFCAT (LOAFCAT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 827.57K $ 827.57K $ 827.57K Totale voorraad: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Circulerende voorraad: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 827.57K $ 827.57K $ 827.57K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over LOAFCAT (LOAFCAT) prijs

LOAFCAT (LOAFCAT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van LOAFCAT (LOAFCAT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LOAFCAT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LOAFCAT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LOAFCAT begrijpt, kun je de live prijs van LOAFCAT token verkennen!

Prijsvoorspelling van LOAFCAT Wil je weten waar je LOAFCAT naartoe gaat? Onze LOAFCAT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van LOAFCAT token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!