LizardAi (LIZAI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +0.33% Prijswijziging (1D) +1.12% Prijswijziging (7D) -15.40% Prijswijziging (7D) -15.40%

LizardAi (LIZAI) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er LIZAI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De LIZAI hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is LIZAI met +0.33% veranderd in het afgelopen uur, +1.12% in de afgelopen 24 uur en -15.40% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

LizardAi (LIZAI) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 6.08K$ 6.08K $ 6.08K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 6.08K$ 6.08K $ 6.08K Circulerende voorraad 999.82M 999.82M 999.82M Totale voorraad 999,822,842.746435 999,822,842.746435 999,822,842.746435

De huidige marktkapitalisatie van LizardAi is $ 6.08K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van LIZAI is 999.82M, met een totale voorraad van 999822842.746435. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 6.08K.