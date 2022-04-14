Living the Dream (LTD) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Living the Dream (LTD), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Living the Dream (LTD) Informatie Living the Dream ($LTD) is a cutting-edge decentralized advertising platform that aims to seamlessly connect Web2 and Web3 ecosystems, offering a unique blend of traditional and blockchain-based ad management. The platform provides robust, precise ad management tools that cater to both centralized and decentralized environments. Through community-driven governance, Living the Dream empowers its users to actively participate in decision-making processes, ensuring that the platform evolves in line with the needs and desires of its community. Additionally, its deep integration with the Shib Dream community strengthens its foundation, fostering collaboration and innovation within the ecosystem. By enabling smooth ad operations across various networks, Living the Dream is poised to revolutionize the way advertising is conducted in both Web2 and Web3 spaces. Officiële website: https://www.ltdtoken.com/ Koop nu LTD!

Living the Dream (LTD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Living the Dream (LTD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 101.07K $ 101.07K $ 101.07K Totale voorraad: $ 330.19B $ 330.19B $ 330.19B Circulerende voorraad: $ 197.74B $ 197.74B $ 197.74B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 168.78K $ 168.78K $ 168.78K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Living the Dream (LTD) prijs

Living the Dream (LTD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Living the Dream (LTD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LTD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LTD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LTD begrijpt, kun je de live prijs van LTD token verkennen!

Prijsvoorspelling van LTD Wil je weten waar je LTD naartoe gaat? Onze LTD prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van LTD token!

