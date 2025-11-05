Live Ai (LAU) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 1.32$ 1.32 $ 1.32 Laagste prijs $ 0.03125867$ 0.03125867 $ 0.03125867 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) 0.00% Prijswijziging (7D) 0.00%

Live Ai (LAU) real-time prijs is $0.03131108. De afgelopen 24 uur werd er LAU verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De LAU hoogste prijs aller tijden is $ 1.32, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.03125867 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is LAU met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en 0.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Live Ai (LAU) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 31.31K$ 31.31K $ 31.31K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 31.31K$ 31.31K $ 31.31K Circulerende voorraad 1.00M 1.00M 1.00M Totale voorraad 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Live Ai is $ 31.31K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van LAU is 1.00M, met een totale voorraad van 1000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 31.31K.